Hace unas semanas Colin Farrell fue noticia porque unas imágenes suyas en las que parecía tener ya el aspecto de El Pingüino para 'The Batman'. El actor ahora lo ha negado y ha dado jugosos detalles sobre el proyecto.

Las imágenes en las que supuestamente podíamos ver a Colin Farrell con el aspecto que lucirá como El Pingüino en 'The Batman' corrieron como la pólvora.

Pero con su reciente visita a Ellen DeGeneres y Jimmy Kimmel el actor ha desmentido que esto sea cierto. Farrell dará vida al villano Oswald Cobblepot, más conocido como El Pingüino, eso es verdad. Pero aún no hemos podido ver cómo será su aspecto.

Las imágenes en las que aparece con el pelo plateado corresponden más bien a un arranque del actor: "Cuando termino un rodaje siempre hago algo de este tipo, me pinto las uñas de negro, me tiño el pelo, me ducho...", bromeó con DeGeneres.

En su entrevista con Jimmy Kimmel, Farrell ha hablado sobre algunos detalles del guión. Te lo contamos todo en el vídeo de arriba.

