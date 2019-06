"Fui un desastre": Colin Farrell confiesa que necesitó 56 tomas en 'Minority Report' para una frase por estar borracho

El actor Colin Farrell cumplió el pasado 31 de mayo 43 años y hace 18 se encontraba en pleno rodaje de la película 'Minority Report'. Farrell acababa de cumplir 25 años y decidió celebrarlo por todo lo alto. Al día siguiente acudió perjudicado al rodaje y lo pasó muy mal para poder decir una de sus frases. El actor se ha sincerado en una entrevista en The Mirror donde ha podido explicar los detalles del rodaje y los excesos que marcaron la primera parte de su vida.

Así en el vídeo de arriba encontrarás todas las declaraciones de Farrell donde confiesa cómo fue el día anterior a aquel fatídico rodaje. Además de revelar el momento en el que tuvo que enfrentarse al guión teniendo que repetir 56 veces una escena para decir una sola frase.

Sin embargo Colin asegura que hasta ese preciso momento, nunca había tenido ningún problema: "Podía salir perfectamente hasta las cinco de la mañana, dormir una hora y media y luego dedicar un día de 14 horas donde no me perdía ni un minuto, no fallaba ni en una marca, ni en un texto. Fui muy profesional, así que me salí con la mía durante años".

Después de aquello, el actor se internó en una clínica de rehabilitación: "Básicamente había estado borracho o drogado desde que tenía 14 años. Durante mucho tiempo pude disfrutar de ciertas cosas. Tuve una alta tolerancia a varias drogas durante años". Después de un tiempo rehabilitado, volvió a entrar en 2018.

Aún así, el veterano actor ha afirmado que los excesos quizás le ayudaran en la interpretación: "No sé cómo habrían sido mis actuaciones si hubiera estado sobrio. No sé si serían mejores o peores. Nunca lo sabré".

· · ·

