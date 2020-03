La coincidencia de la nueva película de 'It' que te dejará los pelos de punta

Estos días en cuanto a materia cinematográfica se refiere solo se está hablando del estreno de la terrorífica película 'It'. Y es que la última versión del film sobre el payaso más temido de todos los tiempos está siendo toda una revolución.

Como no podía ser menos en el mundo de las redes sociales también está teniendo mucha repercusión y, como suele suceder, a través de estas herramientas encuentras datos de lo más curiosos.

Este es el caso de la coincidencia que ha reflejado el periodista de Bloody Disgusting, John Squires, a través de su cuenta de Twitter sobre el reciente estreno de 'It'. "En la novela de Stephen King, It despierta cada 27 años. 'It' se estrenó en televisión en 1990. 'It' llega a las salas en 2017, 27 años después".

¿Cómo te quedas? Pues espera porque todavía hay más. Y es que, Bill Skarsgård, actor que da vida al nuevo Pennywise, cumplió este 2017 27 años. Por lo que nació justo el año del estreno de la versión original.