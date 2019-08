'Fast and Furious: Hobbs and Shaw' es el primer spin-off de la saga 'Fast and Furious' y, observando la recaudación global del filme, está siendo todo un éxito. Pero uno de las cosas que más impresionó a los fans fue la aparición de Ryan Reynolds como agente de la CIA y admirador de Luke Hobbs.

Ahora, gracias a una conversación entre Dwayne Johnson y Ryan Reynolds en Twitter, hemos podido saber que el actor canadiense podría haber conducido este increíble coche en la película, además de estar íntegramente diseñado por The Rock, pero Reynolds rechazó ponerse al volante de este Chevy Camaro rojo, siempre según palabras de La Roca.

"Es verdad. Diseñé el coche personalmente para Ryan Reynolds para que lo condujera en 'Hobbs and Shaw', pero no quiso porque odia las rayas blancas. No me lo tomaré de forma personal siempre y cuando sigamos siendo amigos de copas".

Puede que todo sea una gran broma, pero la imagen de ver al actor canadiense lucir este bonito automóvil en alguna persecuación, es una escena que muchos fans han dejado claro que les hubiera encantado ver en la gran pantalla, como vemos con las respuestas que han recibido los actores en sus tweets.

