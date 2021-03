El cochazo de 71.000 euros que le ha regalado Kevin Hart a su hija Heaven por su 16 cumpleaños

El conocido actor de comedia Kevin Hart ha decidido celebrar por todo lo alto el 16 cumpleaños de su primogénita, Heart, regalándole un coche valorado en más de 71.000 euros. En concreto es un SUV de Mercedes, tal y como publica la web TMZ con otras imágenes del cumpleaños.

Hart, de 41 años, celebró este sábado una fiesta sorpresa para su hija adolescente, reuniendo a su familia y amigos y en la que le regaló el lujoso coche negro, que tal y como se puede apreciar en las imágenes, estaba adornado con dos grandes lazos rojos.

Kevin Hart es padre de Heaven, que como te contamos acaba de cumplir 16, y de Hendrix, de 13. Ambos los tuvo junto a su exmujer Torrei Hart. Más tarde se casó con Eniko Parrish y tuvieron juntos a Kenzo, de 3 años, y a Kaori, que ahora tiene 5 meses.

A finales de 2019 Kevin Hart sufrió un gravísimo accidente de coche por el que tuvo que ser operado de varias fracturas en la columna vertebral. Afortunadamente, el actor se recuperó y en su discurso en los People' Choice Awards agradeció la suerte que había tenido.

"Lo primero de todo, gracias Dios, porque definitivamente no tengo que estar aquí. Pero como lo estoy, me hace apreciar la vida aún más. Me hace apreciar las cosas que de verdad importan: la familia. Quiero agradecer a mi mujer y a mis hijos, que me han apoyado mucho".

