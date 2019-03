Clip exclusivo: Colin Firth, un gentleman a tortas en Texas

Colin Firth es Harry Deane un conservador de arte privado que odia al tirano y caprichoso de su jefe, el hombre más rico de Inglaterra y un ávido coleccionista de arte. ¿Cuál es el mejor forma de vengarse de un hombre así? Deane tiene el "plan perfecto": engañarle para que compre un falso cuadro de Monet.

Pero para ello necesita viajar a Texas. Tendrá que fichar a una excéntrica e impredecible reina del rodeo de Texas, un papel perfecto para Cameron Diaz. Ella será la encargada de cruzar el charco y demostrarle al acosador millonario que su abuelo recuperó el cuadro al final de la 2ª Guerra Mundial.

Suena bien, ¿verdad? Pues no todo va a salir rodado, y por el camino, y como podéis ver en este clip exclusivo, Colin Firth se llevará alguna que otra torta.

'Un plan perfecto (Gambit)' es una alocada comedia de infortunios y con un toque de romanticismo con el sello de los ganadores del Oscar Joel y Ethan Coen ('Valor de ley', 'No es país para viejos'), los autores del libreto. Dirigida por Michael Hoffman, la cinta llega a los cines este viernes.