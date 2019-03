Avance en exclusiva de 'Wonder': Los consejos contradictorios de Julia Roberts y Owen Wilson

Auggie, interpretado por Jacob Tremblay, es un niño que ha nacido con una deformidad facial. A pesar de los esfuerzos de sus padres por cuidarle, esto ha condicionado toda su vida. La gente le mira por la calle y eso, inevitablemente, le ha creado un gran complejo.

Pero Auggie es un luchador, como demostrará al comenzar las clases de quinto grado en su nuevo colegio. Allí pondrá todos sus esfuerzos en integrarse con sus nuevos compañeros y en hacerles entender que no es un bicho raro, sino un niño totalmente normal.

El reto no es pequeño: demostrar que la belleza no sólo está en la apariencia, sino que se encuentra en el interior de las personas. Sus padres, interpretados por Julia Roberts y Owen Wilson, serán su mayor apoyo, como demuestra este avance que publicamos hoy en exclusiva. 'Wonder' llega a los cines este viernes 1 de diciembre.