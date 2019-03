Clip en exclusiva de 'The Disaster Artist': Conoce al director más excéntrico de la historia del cine

Estreno el 29 de diciembre

Tommy Wiseau escribió, dirigió y protagonizó la mejor peor película de la historia: 'The Room'. Esta excéntrica figura de Hollywood no se ganó esta categoría por casualidad y ahora, gracias a James Franco, conoceremos su vida de la mejor forma posible. En este clip en exclusiva de la película, podrás ver el nivel de rareza del personaje y no, no te dejará indiferente.