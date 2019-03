Clip en exclusiva de 'Diario de Greg: Carretera y manta': La familia se va de viaje con mucho ritmo

Estreno el 28 de julio

¿Habéis conseguido alguna vez aguantar las ganas de bailar al escuchar 'If you wanna be my lover' de las Spice Girls? Nosotros tampoco. Los padres de Greg nos recuerdan lo pegadiza que puede llegar a ser la canción en este adelanto exclusivo de 'Diario de Greg: Carretera y manta'.