Clint Eastwood, con 91 años, revela cómo cree que sabrá cuándo ha llegado el momento de retirarse del cine

El próximo viernes 24 de septiembre Clint Eastwood regresa a los cines con 'Cry Macho', cinta que dirige y protagoniza. Y a sus 91 años, confiesa que la idea de retirarse, como es obvio, ha rondado su cabeza, pero no cree que haya llegado aún el momento.

En una entrevista reciente para Los Angeles Times el célebre actor y director ha hablado largo y tendido sobre su dilatada carrera.

Si bien inicialmente, "el objetivo principal de trabajar en la dirección era algo hacer algo que puedes hacer como hombre mayor", confiesa Eastwood, sigue haciéndolo porque "simplemente me gusta". No tengo nada en contra de otros directores, pero podría tener una visión completamente diferente de las cosas y no quiero estar pensando, '¿Por qué se lo di?'".

En cuanto a la actuación, Eastwood admite que siente cierto conflicto, pues hay ocasiones en las que se pregunta: "¿Para qué diablos sigo trabajando a mis noventa? ¿La gente va a empezar a lanzarte tomates? Llegué al punto en que me pregunté si eso era suficiente para parar, pero no al punto en que decidí que era. Si sacas unos cuantos fracasos, te lo dirán muy pronto".

Así que parece que Clint Eastwood tiene claro que, mientras sus películas sigan funcionando en taquilla, seguirá trabajando y narrando historias que le interesen. En ese sentido, ha insistido en que de momento no tiene ningún proyecto futuro pero "o tenía nada antes de este. Si surge algo donde la historia en sí misma, contarla, sea, estoy abierto a ello".

La hija de Clint Eastwood que también es actriz

El genial artista de 90 años es padre de 8 hijos, y a alguno de ellos, como a Scott Eastwood, no le ha reconocido como tal hasta hace unos años. Scott además ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la actuación.

Pero no es el único, ya que Morgan Eastwood, nacida del matrimonio junto a Dina Eastwood (ahora Dina Ruiz), también ha hecho sus pinitos como actriz, y precisamente junto a su padre, aunque la joven de 23 años es mucho menos conocida que su hermanastro.

Morgan es una de las mejores amigas de Meadow Walker, la hija del fallecido Paul Walker. Las dos chicas se conocen desde que sólo eran unas niñas.

