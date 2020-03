'Cleopatra' quiere a David Fincher a sus pies

Para Sony, el fichaje de David Fincher ha sido más que rentable tras el éxito de 'La red social'. De ahí que lo hayan colocado al frente de el rodaje de la primerta entrega de la trilogía cinematrogáfica norteamericana basada en la obra 'Millenium'.

Por eso, no es raro que hayan pensado en él para dirigir la superproducción de 'Cleopatra' aunque aún son muchos los interrogantes que rodean al proyecto. Así, por ejemplo, una vez descartado James Cameron no se sabe la película será filmada en 3D o no. Además, si Fincher acaba dirigiendo la película, no se sabe cuando comenzaría a rodarse ya que tiene entre manos, aparte de la primera entrega de la saga 'Millenium', la nueva adaptación del Capitán Nemo para Disney.

Aunque Fincher sea ahora la prioridad de Sony, es la tercera opción que baraja la productora. Después de que Cameron descartara sumergirse en el proyecto, Paul Greengrass, segunda opción, acabo desmarcárndose para llevar a la gran pantalla un guión propio para Universal, 'Memphis', basado en el asesinato de Martin Luther King