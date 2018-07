Claire Danes confiesa por qué no fue capaz de enamorarse de Leonardo DiCaprio en 'Romeo y Julieta'

La aclamada actriz de 'Homeland', Claire Danes, aparece en el nuevo número de W Magazine, en el que se abre para contar los flechazos más locos que ha tenido en la pantalla de televisión, desde que era pequeña. Lo más impactante, es que compartió guión con uno de ellos.

Danes confesó que cuando era pequeña se enamoró de Ricky Schroder, de Corey Haim y Corey Feldman. La intérprete explicó que "había una línea directa a la que podías llamar, algo así como 1-900-Corey, yo tuve un mal día en la escuela y llamé varias veces. Un mes después, mi padre recibió la factura y me dijo Claire, ¿has llamado tú a este extraño número de línea directa?".

Como no podía ser menos el nombre de Leonardo DiCaprio salió durante la entrevista, el actor que co-protagonizó con Danes 'Romeo y Julieta' fue durante mucho tiempo un rompecorazones en el star-system, tod@s caían rendidos a sus pies. Ante este hecho, Danes explicó que "realmente no me podía permitir estar enamorada del chico del que estaba ya profesionalmente enamorada".

La estrella que comenzó su carrera cinematográfica a los 13 años en 'My So-Called Life', terminó la entrevista hablando sobre su papel en la serie 'Homeland', en la que interpreta a Carrie Mathison. Danes reconoce que tuvo sus dudas antes de aceptar el papel, "sabía que era una buena oportunidad, pero, tuve que lidiar con que interpretaba a una persona que estaba luchando con un trastorno bipolar, y eso me parecía bastante pesado. Peor finalmente pensé que era demasiado bueno como para ignorarlo. Es el clásico sentimiento que sientes cuando vas a interpretar, si realmente te asusta, no tienes más opción que aceptarlo".