El nombre de Christian Grey siempre estará asociado a Jamie Dornan tras su inolvidable paso por la saga 'Cincuenta Sombras'. El actor sigue trabajando en alejarse de esa imagen con una carrera muy variada, pero es inevitable que muchos de los fans se confundan con su alegre personalidad en contraste con la del millonario, a pesar de que sí comparten una dura infancia marcada por la tragedia.

Dornan ya ha asegurado en varias ocasiones que el tipo de tendencias sexuales del personaje no son lo suyo, aunque siempre ha sido "de mente abierta y liberal y nunca juzgaría las preferencias sexuales de nadie". Sin embargo, ¿podrían ser amigos Dornan y Grey?

El actor confesó a GQ Australia que probablemente Grey no sería el tipo de persona con la que se llevara bien. "Todos mis amigos son desenfadados y nos reímos mucho, no podría ni imaginarme sentado en un pub con él. No creo que fuera mi tipo, en cuanto a elegir colegas se refiere".

