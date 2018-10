'Cincuenta Sombras': La comprometida petición de una fan que Jamie Dornan rechazó alarmado

Jamie Dornan es conocido mundialmente por su papel de Christian Grey en la saga 'Cincuenta Sombras'. La trilogía erótica cuenta con legiones de fans en todo el mundo, y uno de ellos le hizo al actor una comprometida petición personal.

Tal y como contó el intérprete al Irish Sun "he tenido algunos problemas. Una vez, cuando estaba jugando al golf, una mujer se me acercó y me pidió que le firmara los pechos. Lo dijo en serio. No lo hice".

"Yo era muy consciente de cómo se podía ver esa foto, particularmente desde cierto ángulo. Así que le contesté: 'Respeto que quieras que lo haga, pero voy a declinar tu petición respetuosamente'. Y en lugar de eso le firmé el libro".

Parece que el actor ha aprendido a asumir este tipo de situaciones con normalidad y demostró una vez más su tacto con los fans.

En las mismas declaraciones el intérprete ha contado una graciosa anécdota que tiene que ver con su profesión y sus hijos, que piensan que es un conductor de tractores y no un actor. "Intenté contarle a Dulcie, que tiene cinco años, que era un actor y como vivimos en el campo y hay muchos tractores alrededor, en su cabeza cobró sentido que yo era conductor de tractores".

De cualquier manera, los hijos de Dornan están impresionados con que su padre conozca a actores como Taron Egerton, que prestó su voz al gorila de 'Sing' ('¡Canta!') y que pronto veremos convertido en Elton John.