'Cincuenta Sombras': Charlie Hunnam rechazó encarnar a Christian Grey por esta insólita razón

Charlie Hunnam está muy acostumbrado a interpretar personajes guapos y duros. Le hemos visto encarnando a Jax Teller en 'Sons of Anarchy', Pete Dunham en 'Hooligans' o al mismísimo rey Arturo, en la nueva película que dirige Guy Ritchie y que se estrenará el próximo 11 de agosto. Sin embargo, Hunnam no parece ser tan duro como aparenta.

En una entrevista a la revista Elle, el actor ha explicado por qué se negó a interpretar al protagonista de 'Cincuenta Sombras de Grey' y la verdad es que nos ha dejado de piedra.

"Tengo amistad con la directora, pero fue una experiencia traumática para mí. No quiero abrir esa herida. Todo el mundo piensa que es genial ser actor y besar a muchas actrices guapas en las películas, pero la realidad es que lo odio. No quiero besar a nadie más que no sea mi novia".

Y es que Charlie Hunnan ha revelado que de pequeño tenía misofobia, es decir un pánico tremendo a los gérmenes y la suciedad. El actor ha confesado que tampoco ha visto las películas de 'Cincuenta Sombras de Grey' y ha comentado que "rodar escenas de sexo no está entre sus cosas favoritas".

"Trato de tener cuidado cuando ruedo escenas sexuales y procuro mantener una frontera clara. Estoy muy comprometido con mi relación y sé que esta parte de mi trabajo no es lo que más le gusta a mi novia".