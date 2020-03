Cillian Murphy explica por qué el cine de superhéroes ya no merece la pena

Cillian Murphy, el actor irlandés que dio vida al 'Espantapájaros' en la trilogía de Batman que firmó Christopher Nolan, no se ha subido a la fiebre por los superhéroes.

El intérprete ha explicado en una entrevista que concedió en medio de la promoción de su nueva película 'Anthropoid' que no le gustan las nuevas películas de superhéroes.

Aunque fue la trilogía de 'Batman Begins', 'El caballero oscuro' y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' uno de los detonantes de este boom actual de los mundos de los héroes, el actor ha dicho que aquellas fueron unas de las últimas películas realmente buenas del género.

"Fue un momento diferente cuando hicimos 'Batman Begins, creo que Chris (Nolan) merece el mérito por esa trilogía. Creo que esas películas se basan en la realidad y es fácil identificarse en ellas". "Nadie en esas películas tuvo nunca superpoderes", explicó. "¿Sabes lo que quiero decir? Es un nivel ligeramente más elevado de la narración, donde Nueva York es Gotham, y nadie hace algo mágico. Batman en sus películas solo hizo una gran cantidad de flexiones y bueno, era británico. Así que eso es lo que me gustaba. A mis hijos les encanta las películas de Marvel, pero no sé. Yo no las veo", concluye.