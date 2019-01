La escena de 'A ciegas' que finalmente mostraba al monstruo tuvo que ser eliminada por ser demasiado ridícula

La directora de 'A ciegas', Susanne Bier, ha revelado por qué las terroríficas criaturas de la película de Netflix no se llegan a enseñar nunca.

En una entrevista, la cineasta y el guionista Eric Heisserer reconocieron que los productores les llegaron a presionar para que enseñaran de qué escapan todos los humanos en algún momento.

"Me forzaron a escribir básicamente una secuencia de pesadilla donde Malorie [Bullock] se enfrentaba a una en la casa".

La escena llegó a rodarse, pero la propia Sandra Bullock reconoció que no podía aguantarse la risa porque todo era muy ridículo, ya que el monstruo era representado por "un hombre verde con una cara de bebé horrible".

"Al principio, Sandy no quería verlo antes de rodar, porque pensó que daba miedo. Después, era más bien 'No me lo enseñes porque no puedo evitar reírme'. Cada vez que lo intentábamos pensaba 'Mierda, esto es otra película diferente'".

Parece que finalmente pudieron convencer al equipo de que lo mejor era dejar a la imaginación (y terror) de cada uno el aspecto de tales monstruos.