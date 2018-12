El creador de 'Chucky, el muñeco diabólico' se opone a su nueva versión: "Han herido mis sentimientos"

Don Mancini, el creador de la franquicia de 'Chucky, el muñeco diabólico', está bastante molesto con el reboot de la saga. Él ha escrito las siete películas estrenadas hasta la fecha, pero no ha participado en la nueva versión que cuenta como protagonistas con Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry.

En una charla en el podcast Post Mortem, Mancini ha explicado que "obviamente han herido mis sentimientos, ya sabes, acababa de hacer dos películas, perdona si sueno a la defensiva, pero ambas tuvieron un 83% en Rotten Tomatoes. Aunque no llegaran a estrenarse en los cines, tuvieron una buena agogida. Y yo crée al personaje y nutrí a la franquicia durante tres décadas".

El estudio encargado de la nueva versión les preguntó a David Kirschner y a él si querían ser productores ejecutivos de la película, a lo que ambos se negaron "ya que tenemos nuestro propio negocio en curso con Chucky", afirma Mancini.

"Los productores de esa película son los mismos productores que 'It'. ¿Cómo se sentirían si hubiera una laguna legal que nos permitiera a David Kirschner y a mí hacer una nueva película 'It' con nuestra propia versión de Pennywise y que les dijéramos 'Oid chicos, nos encantaría que vuestros nombres aparecieran en la película'. Me imagino que no les gustaría", ha terminado diciendo.