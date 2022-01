¿Chuck Spidina? Los otros nombres de Keanu Reeves cuando intentaba triunfar en Hollywood

Es común que muchas estrellas del mundo del espectáculo cambien su nombre y apellidos en detrimento de sus orígenes. La decisión puede venir motivada por lo difícil que puede ser para el habla inglesa pronunciar ciertos fonemas extranjeros. Un ejemplo de esto es el de Ben Kingsley (Krishna Banji) y otros son simplemente porque tienen más gancho comercial como el caso de Jamie Foxx (Eric Marlon Bishop).

Por esta encrucijada pasó Keanu Reeves cuando todavía no era mundialmente conocido. El actor nació en Líbano y tiene unos orígenes familiares arraigados en gran parte del globo. De hecho, su nombre significa en hawaiano "brisa fresca" y todavía no tiene la nacionalidad estadounidense.

Sin embargo, al comienzo de su carrera, el multidisciplinar actor pasó por momentos en el que tuvo complicaciones para conseguir papeles debido a su nombre "exótico". Para contrarrestarlo, Keanu Reeves se inventó algunos nombres más "hollywoodiense" que le permitiera optar a más audiciones.

En el libro 'Keanu Reeves: An Excellent Adventure', de Brian J. Robbs, se revela que sus agentes de juventud pensaron que lo mejor sería enfocar de forma distinta su nombre. El actor de 'Matrix' lo califica en este libro como una fase "terrible". "Me informaron que mi mánager y mi agente en ese momento estaban teniendo problemas para hacerme ver a algunos agentes de casting debido a mi nombre", dijo el actor. "Tenía una etnia que se interponía en el camino. Y entonces dijeron que tenía que cambiar mi nombre. Eso me asustó por completo", detalló.

"Se me ocurrieron nombres como Page Templeton III. Y Chuck Spidina, de mi segundo nombre, Charles. Finalmente, eligieron a KC Reeves. Uf, terrible. Cuando iba a las audiciones, les decía que mi nombre era Keanu de todos modos", comentó Keanu Reeves.

El intérprete de 'Speed' o de la saga de acción 'John Wick' pasó en diciembre por The Late Show con Stephen Colbert para promocionar 'The Matrix Resurrections' y analizaron el origen de sus memes más virales.

Con su nombre o sin él, Internet seguirá queriendo incondicionalmente a Keanu Reeves.

