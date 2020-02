Christopher Walken, Gran Premio Honorífico en el Festival de Sitges 2016

El actor neoyorquino Christopher Walken recibirá el Gran Premio Honorífico de la 49 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, ha anunciado hoy en rueda de prensa en Madrid el director del certamen, Ángel Sala. Walken (Nueva York, 1943), ganador del Oscar al mejor actor secundario en 1978 por su personaje de Nick en 'El cazador', de Michael Cimino, cuenta con más de veinte premios y nominaciones a sus espaldas, y ha brillado especialmente en el género fantástico.

"Con este premio queremos recordar también a esa gran figura que se fue este año, Michael Cimino, de quien Walken fue actor fetiche", ha afirmado Sala, que ha mencionado también "La puerta del cielo". Entre los ejemplos de su apuesta por el género ha citado desde 'Proyecto Brainstorm', última película de Douglas Trumball donde Walken da vida al doctor Michael Brace, a la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King "La zona muerta".

El actor ha trabajado también a las órdenes de Tim Burton en 'Sleepy Hollow', o en 'Ángeles y demonios', 'Batman vuelve', 'Communion', 'El placer de los extraños' o 'Siete psicópatas', entre otros.

El premio honorífico a Walken se suma al ya conocido a Max von Sydow en la próxima edición del certamen, que se celebrará entre el 7 y el 16 de octubre. Los responsables del festival han anunciado también un nuevo título que se añade a la sección oficial, la norteamericana 'Swiss Army Man', una de las últimas sensaciones de Sundance, dirigida a cuatro manos por Dan Kwan y Daniel Scheinert. Esta historia de amistad entre un náufrago y un cadáver flatulento, protagonizados por Paul Dano y Daniel Radcliffe, ha causado polémica por su original enfoque estilístico y conceptual.

"Hay que verla para creerla, es una de las películas más originales del cine norteamericano reciente, un espectáculo visual y musical que sorprende en cada fotograma y deja buen sabor de boca", ha asegurado Sala. Otros títulos para este año son la británica 'The Limehouse Golem', "una especie de 'Seven' en época victoriana"; la esperada 'Blair Witch', 'La región salvaje', de Amat Escalante, que acaba de recibir el premio al mejor director en Venecia, o la también mexicana 'Las tinieblas'. En la programación habrá grandes nombres como Werner Herzog ('Salt and fire'), Terrence Malick ('Voyage of time') y Nicolas Winding Refn ('The Neon Demon').

Entre los españoles Sala ha destacado 'Inside' de Miguel Ángel Vivas y 'Colossal', de Nacho Vigalondo.

Como ya se había anunciado, la 49 edición de Sitges rendirá homenaje al universo 'trekkie' en conmemoración del 50 aniversario de la saga 'Star Trek'; habrá dos exposiciones y se proyectarán dos filmes relacionados con la saga, el documental 'For the love of Spock' y 'Star Trek: The Motion Picture'. También se presentará un libro escrito por varios autores para la ocasión, 'Donde nadie ha llegado antes'.