Christopher Nolan, ¿de Batman a James Bond?

Su tercer y último Batman está a mes y medio de llegar a los cines dispuesto a reventar la taquilla. Es uno de los estrenos más esperados del año y el que pretende que sea el broche de oro que culmine su aclamada trilogía sobre el hombre murciélago de DC Comics. Pero, más allá de comprobar si con El caballero oscuro: La leyenda renace Nolan cumple con las enormes expectativas generadas, la gran pregunta es ¿Y después qué?

En una entrevista concedida a Empire, el director deja algunas pistas sobre sus próximos pasos, aunque bien es cierto que sus declaraciones dejan más dudas que certezas. Lo que sí parece claro es que el que iba a ser su próximo proyecto, el biopic sobre Howard Hughes -la controvertida y apasionante figura que ya fue protagonista en El Aviador de Martin Scorsese- está totalmente muerto.

Nolan, que lleva más de una década tras este biopic, retomo este proyecto hace meses trabajando de nuevo con material del libro de Michael Drosnin titulado Citizen Hughes: The Power, the Money and the Madness.

La idea era rodar a finales de este 2012 para estrenar la película en 2014, pero a tenor de las declaraciones del director, es evidente que no se llevará a cabo. "Por suerte me las arreglé para encontrar otro personaje rico, extravagante y que quede huérfano a una edad temprana", afirma con cierta sorna. Y ese personaje podría ser James Bond.

Como buen británico, Nolan ha crecido con el personaje creado por Victor Fleming y es un fan confeso de 007. De hecho, en algunos pasajes de sus cintas, como Batman Begins o Inception la influencia de la saga de Bond es evidente.

Llegó a reunirse con los productores

Hace años ya expresó su interés por dirigir algún día una película del agente secreto más celebre de la historia del cine e incluso, en esta entrevista, Nolan llega incluso a admitir que hace tiempo llegó incluso a reunirse con los productores de la franquicia.

Fue una primera toma de contacto que no llegó a fructificar. En todo caso, Nolan insiste en que dirigir una película de James Bond es un anhelo al que no renuncia aunque matiza que "tendría que ser en la situación apropiada en el momento apropiado dentro del ciclo de cómo ocurren las cosas".

Es decir, que la perspectiva de un 007 dirigido por Nolan queda ahora muy lejana toda vez que tenemos una nueva entrega capitaneada por Sam Mendes todavía pendiente de estreno y un Bond, Daniel Craig, fichado ya para varias películas más.