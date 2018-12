El director de 'Vice' confiesa que Christian Bale le salvó la vida

El cineasta Adam McKay (ganador de un Oscar a Mejor Guion por 'La Gran Apuesta') debe su vida a Christian Bale. En la nueva película del director, 'Vice'. el actor estadounidense interpreta a Dick Cheney, un político y empresario estadounidense que llegó a ser vicepresidente del Gobierno de los Estados Unidos bajo el mandato de George W. Bush.

McKay, que tiene 50 años, ha revelado a Deadline que el protagonista de su nueva película, le salvó de morir de un infarto. "Mientras estaba haciendo la película, me di cuenta de que había aumentado algo de peso y de que fumaba mucho", confesó el cineasta. "Mi médico me había dicho que tenía que dejar de hacer eso, a lo que yo solo le respondía, por favor, no me dejes tener un ataque al corazón mientras hago la película sobre Dick Cheney".

El cineasta empezó a hacer unos ejercicios que el médico le había recomendado, aunque no dejó el tabaco. Durante uno de sus entrenamientos diarios, el cineasta empezó a encontrarse mal del estómago y a marearse.

Bale es conocido por su gran implicación a la hora de interpretar a un nuevo personaje. Con 'Vice', no ha sido distinto. Además de su radical cambio de look para parecerse a Cheney, el actor se ha informado bien sobre el personaje y su condición médica, y no solo se ha estudiado su biografía, sino que también ha investigado sus dolencias.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO | Gtres

En la cinta, el actor debía realizar varias escenas de ataques cardíacos, así que preguntó a su director cómo quería que lo hiciese. McKay, que solo conocía uno de los síntomas del infarto, le dijo que lo normal era que le doliese el brazo, a lo que Bale le corrigió, argumentando que otros de los síntomas más comunes eran el mareo y el dolor de estómago.

Cuando McKay comenzó a marearse y a sentir un dolor insoportable en la tripa, recordó la conversación con Bale y fue directamente al hospital. Según ha explicado el director, el médico le dijo que gracias a que lo había hecho, no había sufrido "ningún daño" y su corazón todavía era "fuerte".

El cineasta estadounidense llamó al intérprete varios días después para contarle lo sucedido, diciéndole "creo que tú o Cheney me habéis salvado la vida", y después de cerciorarse de que su director estaba bien, ambos rieron por lo ocurrido.

Para ver si todo el trabajo de Christian Bale y Adam McKay ha dado sus frutos tendremos que esperar al día de Navidad, que será cuando se estrene 'Vice'.