Christian Bale recuerda la enfermiza petición que le hizo Heath Ledger durante el rodaje de 'El caballero oscuro'

Después de que Jack Nicholson dejara el nivel por los aires, el Batman de Nolan tenía la complicada tarea de presentarnos a un Joker que estuviera a la altura de las circunstancias. Pero a pesar de las pocas esperanzas de los fans con la elección, Heath Ledger dejó claro que el papel había llegado a las mejores manos posible. Su increíble interpretación se vio mitificada con su prematura muerte. Ledger pasó a la historia y los eventos que rodearon el rodaje siguen sorprendiendo a sus fans.

The Hollywood Reporter ha rescatado una entrevista a Christian Bale durante la promoción de 'El caballero oscuro', en la que contó hasta qué punto enfermizo se involucraba Ledger en el papel. "Batman empieza a golpear al Joker y se da cuenta de que no es un tipo normal. Cuanto más le pega, más lo disfruta", comentaba el actor sobre la secuencia del interrogatorio. Pero parece que no fue simplemente el villano el que disfrutaba el momento: "Heath se comportaba de manera parecida. Parecía que me estaba incitando. Le dije, 'Oye, en realidad no tengo por qué pegarte, va a quedar igual de realista si lo fingimos'. Él solo decía 'Vamos, vamos, vamos...'".

El papel del Joker no es algo fácil para un actor tan comprometido como lo fue Heath Ledger, pero más allá de pedir a Christian Bale que le pegara en esta escena, el actor siguió llevando al extremo su interpretación. "Se pegaba a sí mismo. Había paredes con azulejos rotas y abolladas porque se tiraba contra ellas. Su compromiso era total".

Muchos lloraron la prematura y accidentada muerte del actor. Pasó a la historia gracias a un "Why so serious?" que nadie se atrevería a repetir en la gran pantalla. El papel le valió el Oscar póstumo y sus compañeros de reparto saben a la perfección que fue merecido. Ahora, casi diez años después de su muerte, seguimos rememorando el mejor trabajo de su carrera.