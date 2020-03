Christian Bale confiesa que no le pueden importar menos las películas de superhéroes y que no volverá a hacer ninguna

En la época dorada de los superhéroes en Hollywood, es inevitable recordar aquellos que dejaron una gran huella en el cine, y uno de ellos es sin duda Christian Bale. Para muchos el mejor Batman de la Historia, es innegable que la trilogía de 'El Caballero Oscuro' dirigida por Christopher Nolan es difícil de superar.

Pero, ¿volveremos a ver alguna vez a Christian Bale enfundado en un traje? En una entrevista con Collider, preguntaron al camaleónico actor sobre la posibilidad de volver a trabajar en la adaptación de un cómic o incluso de trabajar con Marvel, para lo que Bale lo tiene más que claro.

"No, no estoy interesado en hacer eso. Nunca he visto -estoy intentando pensar si eso es correcto, creo que ciertamente lo es- no puedo recordar ni una sola película de superhéroes que haya visto. Aparte de las que yo he hecho y las del Superman de Christopher Reeve".

Además, el intérprete añade:

"No las entiendo para nada y estoy completamente ciego para eso".

Mientras que tendremos actores y superhéroes para suplir ese vacío en el universo de cómics, Bale está pendiente de estrenar 'The Promise'.