"No hay nada de malo": Chris Pratt revela que necesitó la ayuda de los bancos de alimentos cuando era pequeño

Chris Pratt se ha sincerado respecto a las dificultades económicas que padeció durante su infancia. Lo hizo durante una charla en un directo de Instagram, donde conversó con Claire Babineaux-Fontenot, la directora ejecutiva de Feeding America.

"Crecí en un pueblo pequeño de 7.000 personas y pasamos momentos económicos difíciles. Teníamos un banco de alimentos cerca, y no me avergüenza decir que hubo momentos en los que mi familia tuvo que recurrir a él. No hay vergüenza en ello, especialmente ahora con lo que estamos pasando. Hay ayuda ahí fuera, y podemos encontrarla y obtenerla, y no hay nada de malo en necesitar esa ayuda", comentaba Pratt en el encuentro que tuvo y que publicó en Instagram.

Además, durante la charla, Chris y Claire hablaron acerca del incremento en el número de personas que se están viendo obligadas a reclamar algún tipo de ayuda para poder salir adelante. Y es que, la compañía estima que hasta el 40% de las personas que ahora solicitan ese tipo de ayudas, no lo habían hecho nunca, lo cual se alza como un dato significativo.

Pratt, además, quiso lanzar un mensaje para tratar de animar a las personas a ser solidarias y ayudar en la medida de lo posible en estas fechas. "Si usted es una persona que no necesita ayuda, hay un gran sentimiento al servicio de ayudar a otra persona. Es una cosa enorme que hacer en esta temporada navideña", añadía.

