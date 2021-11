Chris Pratt, muy criticado por decir que su mujer le ha dado una hija "sana" tras los problemas de salud de su primer hijo

Chris Pratt estuvo casado con Anna Faris, pero pusieron fin a su matrimonio en 2018. La pareja tuvo un hijo, Jack, que tuvo varios problemas al nacer, ya que nació prematuro y tuvo que someterse a numerosas operaciones.

Según indica E! News, en 2018 Faris habló sobre ello en su podcast, 'Unqualified': "Cuando Jack nació dos meses antes, fue un gran shock, Y de repente, tu mundo cambia por completo. Jack tuvo unas cuantas cirugías. Tuvo unas cuantas cirugías de hernia, ha tenido unas cuantas cirugías de ojos, y también tuvo un pequeño problema de corazón".

Variety afirma que en 2014 Pratt también habló sobre las batallas de salud de su hijo en una celebración de March of Dimes: "Hice promesas en ese momento sobre el tipo de padre que quería ser y sólo recé para que viviera lo suficiente como para poder cumplirlas", decía el actor.

"Nuestro Jack pasó de ser un pequeño e indefenso mequetrefe a un niño fuerte, inteligente, feliz, divertido y hermoso al que le encantan los camiones de juguete y 'Daniel Tiger' y, aunque no lo creas, le encantan las verduras. El brócoli y los tomates cherry son sus alimentos favoritos", añadía.

Poco después de separarse de Faris, Chris se casó con la hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger, en junio de 2019. Hace apenas un año, la pareja dio la bienvenida al mundo a su hija Lyla Maria.

El público critica a Chris Pratt por un detalle en la felicitación a su mujer

El actor ha felicitado a su mujer, Katherine, por su cumpleaños 6 semanas antes de la fecha en su Instagram. Pratt comparte una foto de la pareja y comienza escribiendo : "Chicos. De verdad. ¡Mirad cómo me mira! Quiero decir. ¡Buscad a alguien que os mire así! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia".

Sin embargo, muchos de sus seguidores han criticado la frase que escribe después: "Me ha dado una vida increíble, una hija preciosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escucharla, ¡pero eso es amor!.

Han sido muchos de sus seguidores los que han apuntado que su comentario sobre su hija "preciosa y sana" ha sido muy poco sensible teniendo en cuenta los problemas de salud que ha sufrido su hijo Jack: "¿Y tu hijo?", "¿No tenías un hijo?" y "¿Qué tal está Jack?" han sido los comentarios que más se han repetido en la publicación.

"¿Por qué has mencionado que te ha dado una hija sana? ¿Estás amargado porque tu hijo fue prematuro y tiene problemas de salud? Eso es una declaración pasivo-agresiva", escribe otro seguidor. Otro ha dicho que le ha perdido el respeto a la estrella: "Sí, te he perdido el respeto en este post por múltiples razones... triste".

El público también ha dado su opinión sobre su post en otras plataformas de redes sociales. Un usuario de Twitter ha publicado un tuit respondiendo a otro con la publicación embebida: "Me encanta Chris Pratt, pero lo de 'hija sana' me ha hecho estremecer. Aunque puede que no lo haya hecho con intención de insultar, en cierto modo lo ha hecho. Imagina cómo se sentirá su hijo, si alguna vez lo lee".

Otro usuario más enfadado ha tuiteado: "Chris Pratt tiene un hijo con Anna Faris que sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y ahora tiene ligeras discapacidades físicas por ello. Pero se aseguró de escribir 'hija sana' aquí. Chris Pratt es un idiota".

