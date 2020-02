Chris Pratt confiesa que no lo querían en 'Guardianes de la Galaxia' por culpa de su peso y describe su ofensiva audición

Si para ti Chris Pratt apareció en el mapa solo tras 'Guardianes de la Galaxia' y 'Jurassic World', déjanos decirte que hay todo un mundo detrás del actor, que lleva desde muy joven delante de las cámaras.

'Everwood', 'The O.C.', y la más reciente 'Parks and Recreation' son algunas de las series en las que le hemos visto crecer como ese simpático y peculiar secundario rechoncho. Sin embargo, el mundo del cine es más difícil que todo eso, o al menos así lo ha pintado la estrella de Hollywood en una honesta entrevista con Vanity Fair.

Relatando el cambio en su vida que supuso que le rechazaran en papeles debido a su peso y su decisión al respecto, ha revelado que casi perdió la oportunidad de ser el icónico protagonista de 'Guardianes de la Galaxia' y convertirse en un héroe de Marvel.

En su audición para 'Moneyball' fue la primera vez que escuchó a alguien decir "no te vamos a coger porque estás demasiado gordo". Fue así como Pratt decidió perder peso de manera radical. "No podía permitirme un entrenador, así que corrí mucho, hice dieta extrema y dejé el alcohol", declara el actor.

Entonces, llegó 'Guardianes de la Galaxia': "James Gunn me descartó. [...] Cuando anunciaron la lista de los tíos de Hollywood que podrían interpretar a Peter Quill, yo no estaba en la lista. Y yo no quería ir y hacer el ridículo. Entonces mi agente me dijo, 'Guardianes es todo lo que siempre estás diciendo que quieres hacer', y le dije 'joder, tienes razón'".

Así es como Pratt decidió acudir a la audición y escuchó a James Gunn: "'¿A quién tenemos ahora? ¿Chris Pratt? ¿Qué coño? Dije que no íbamos a hacer la audición al tío gordo de 'Parks and Rec'". Pero Chris Pratt ya estaba allí. Y todos sabemos cómo resultó.