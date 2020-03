Chris Pratt asegura que 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' te dejará embarazado

"¿Chris qué has bebido?". Eso es lo que debieron de preguntarse los casi 4 millones de seguidores que tiene en Facebook tras leer su última publicación. El actor, protagonista en 'Guardianes de la Galaxia', ha dado su "humilde" opinión sobre la secuela de la película de superhéroes que se estrena el próximo mes de abril. Atentos a todo lo que dice.

"El 5 de mayo (día del estreno en Estados Unidos) viene la mejor película de la historia de las películas. Nunca ha habido, y nunca habrá, una película como esta. En serio. ¿Alguna vez habéis oído hablar de 'Ciudadano Kane'? Nosotros somos mejores. En serio. Nuestra película ya tiene como un millón de puntos. Rotten Tomates ya nos ha dado un 234%. #GotGVol2 ganará todos los premios de cine y como 39 medallas de oro olímpicas en natación, gimnasia, el evento de esquí con armas, deportes extremos, motos de nieve y todo. Ganará la Copa del Mundo y como 7 anillos de la Super Bowl, lo siento Tom Brady. Esta película os va a freír los sesos y elevar vuestras almas. James Gunn será elegido presidente del mundo mundial. Añadirán sin lugar a dudas las cabezas de los guardianes al Monte Rushmore. Nos van a dar nuestro propio planeta. El 5 de mayo se convertirá en fiesta nacional. Todo el mundo se quedará embarazado. Los caramelos lloverán del cielo. El calentamiento global se detendrá. Los dinosaurios volverán a la vida. Lo cual, al contrario de lo que algunas películas puedan decirte, es bueno de hecho. Porque no se les va a ir la olla y no van a empezar a matar gente, en lugar de eso serán tus mascotas superguays. Así que, básicamente, hazte con tus entradas lo antes que puedas. No seas la única persona en el planeta que no vea esta película. Humildemente, Star-Lord."

Además Chris compartió el nuevo increíble póster de la película, que ya había revelado unas horas antes el director James Gunn. ¿Crees que el actor va en serio con que será "la película de las películas? ¿O simplemente está bromeando y demostrándonos una vez más su gran sentido del humor?

Habrá que esperar al próximo 28 de abril para descubrirlo.