Chris Hemsworth habla por fin sobre la transformación de Thor en 'Vengadores: Endgame'

El éxito de 'Vengadores: Endgame' continúa imparable. La cinta de los hermanos Russo supone un punto y final para muchos superhéroes que han visto como sus tramas se han cerrado y otras han sufrido una gran transformación. En el caso de Thor, además, no se trata sólo de una evolución en su trama si no también un cambio físico muy importante. El actor que interpreta al personaje, Chris Hemsworth, ha hablado sobre ello y sobre su papel en el Universo Marvel.

La evolución de Thor en 'Vengadores: Endgame' es quizás la más radical de todos los superhéroes. Después de los acontecimientos ocurridos en 'Infinity War' y al no poder detener a Thanos y su letal Chasquido, Thor entra en una gran depresión. En uno de los momentos más sorprendentes de la película, vemos al superhéroe totalmente cambiado, con una larga barba y con una prominente barriga. De esta transformación ha hablado Chris Hemsworth en una entrevista.

El actor ha declarado que disfrutó mucho interpretando ese cambio: "Me encantó esta versión de Thor", dice. "Fue muy diferente a todo lo que este personaje ha hecho y además llegó a cobrar vida propia". En el guión original de 'Endgame', Thor debía volver a su anterior forma física pero Hemsworth lo mantuvo sin cambiarlo: "Me gusta la idea de que todo vale, no estás atrapado en lo que se espera de tí".

El actor se encuentra muy cómodo con esta nueva versión de Thor: "Después de haber hecho 'Vengadores' y 'Thor 2', me sentí un poco encasillado", dice Hemsworth. "Sentí que había mucho más que podíamos hacer". Hemsworth imaginó una evolución cómica más despreocupada para Thor: "Todavía me encantaría hacer más, sinceramente", dice. "Y no sé cuál es el plan. Siento que hemos creado un personaje muy diferente y tengo mucho interés en saber hasta dónde podrá llegar".

