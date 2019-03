Chris Hemsworth se olvida de Elsa Pataky en la premiere de 'Vengadores: Infinity War' y la actriz le regaña en un vídeo

Todos los protagonistas de Marvel se reunieron en el evento del siglo, la premiere mundial de 'Vengadores: Infinity War'.

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston... la lista sigue y sigue, y es que el reparto de Infinity War es casi tan infinito como sus gemas. Sin embargo, y aunque muchos llevaban plus one, no vimos a Elsa Pataky, mujer del mismísimo Thor, sobre la alfombra. Pero la actriz española se ha encargado de explicar por qué a sus seguidores con mucho humor. Dale al play que no tiene desperdicio.

¿Se ha dejado Chris Hemsworth a Elsa olvidada en casa? Nada más lejos de la realidad, y es que Pataky está (como se puede apreciar en el vídeo) en pleno rodaje de su nueva serie para Netflix, 'Tidelands'. Aún así el vídeo no deja de ser una muestra del buen humor de la pareja, además, con el eventazo que se ha perdido, normal que Elsa esté un poco nostálgica.