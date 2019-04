Chris Hemsworth, ¿el nuevo James Bond?

El actor australiano Chris Hemsworth, que se encuentra en plena gira promocional de 'Vengadores: Endgame', ha confesado que le encantaría ser James Bond.

Además ha explicado que ya grabó una cinta que sirvió como audición para el personaje. En unas declaraciones a Balance, contó que "cuando estábamos rodando 'Rush', alguien sacó el tema y pensé 'genial, sí, esta es mi cinta de audición'. No creo que alguna vez encuentres a alguien que no quiera interpretar a James Bond. Me encantaría hacerlo".

Aún así, el intérprete de Thor sabe lo complicado que es conseguir un papel como este. "Depende de muchos factores y está muy por encima de mí mismo". "Es algo en lo que los fans, Barbara Broccoli y el resto del equipo deben estar de acuerdo. Ya se ha hablado de muchos nombres y entre ellos hay mucha gente brillante que podría hacer el papel".

Como recordarás, hace unos meses se rumoreó que Daniel Craig iba a abandonar la saga, pero no antes de rodar 'Bond 25', que ahora dirige Cary Fukunaga tras la marcha de Danny Boyle. La cinta tiene previsto su estreno para el 8 de abril de 2020.

¿Veremos algún día a Chris Hemsworth convertido en el agente 007? Ganas no le faltan.

