Si pudieras conocer a Brad Pitt cara a cara, ¿cómo reaccionarías? Incluso los actores de Hollywood tienen ídolos, y el veterano actor es un gran candidato, a juzgar por la adorable historia de Chris Hemsworth.

El actor australiano, que está promocionando su nueva cinta 'Extraction', ha contado a People cómo fue su gran encuentro con Pitt, al que conoció por fin el año pasado.

"Conocí a Brad Pitt en la premiere de 'Érase una vez... en Hollywood'", cuenta Chris ilusionado. Pero parece que le pudieron los nervios por un momento.

"Fue a darme la mano y yo me tiré a por un abrazo, le pareció bien. No me atacó su escolta ni nada. Fue fantástico. Él fue tan maravilloso y agradable como había esperado e imaginado".

Seguro que te interesa

Chris Hemsworth (Thor) revela el motivo por el que tuvo que alejarse con Elsa Pataky y sus hijos de Hollywood