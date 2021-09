Chris Evans vuelve a las redes tras meses desaparecido y enamora con su talento más desconocido

Chris Evans es un hombre talentoso, eso es algo que nadie pone en duda, pero lo que muchos no sabían es que la actuación no es el único que tiene. Tras varios meses prácticamente desaparecido de las redes sociales, el eterno Capitán América ha decidido volver por todo lo alto, y encandilando a muchos de sus seguidores.

Un piano y su capacidad para tocarlo con cierta maestría ha bastado para que Chris Evans se convirtiera en TT en Twitter hace unas horas. En el vídeo de arriba puedes ver cómo toca Chris Evans el piano.

"Nunca me ducho"

Como podrás recordar, hace un año Chris Evans y su hermano Scott se acusaron el uno al otro de no ducharse durante la cuarentena en una entrevista. En el programa de Jimmy Fallon hicieron el famoso challenge de parejas pero como hermanos. Con los ojos cerrados les hacían preguntas y tenían que responder al mismo tiempo. En la mayoría están de acuerdo, hasta que le preguntan sobre la ducha: "¿Quién ha estado más tiempo sin ducharse durante la cuarentena?".

Tras pensárselo un poco, ambos señalan a Scott, pero entonces Fallon mete el dedo en la llaga: "¿ANTES de la cuarentena, quién era más posible que se pasara una semana sin ducharse?". Entonces entre risas los hermanos se señalan el uno al otro, y Chris sin abrir los ojos preguntaba indignado a Scott, "¡¿en serio me has señalado a mí?".

Este verano, cuando los hábitos de higiene de los famosos suscitaron tanta curiosidad, a Chris le volvieron a preguntar sobre el mismo tema y su respuesta ha desatado muchos comentarios: "Me quedo en casa y nunca me ducho". Poco después, y entre risas, el actor dijo "eso no es cierto, me ducho todo el tiempo. No sé por qué dije eso. ¡Soy una persona muy limpia!".

