Chris Evans también se apunta a dirigir

El 'Capitán América' no se conforma con estar delante de la cámara, ahora también quiere estar detrás. Según cuenta la revista Deadline, el actor de 32 años dirigirá 'Train 01:30', una historia romántica sobre dos desconocidos en Manhattan que pasan una noche juntos, y en la que los conflictos de sus vidas privadas se convertirán en la base para la exploración mutua.

Chris Evans se pondrá manos a la obra con esta 'indie movie', que también protagonizará y producirá, antes de empezar a rodar 'Avengers: Age of Ultron'. El encargado del guión de 'Train 01:30' es Ron Bass, responsable de historias como 'Rain Man', 'The Joy Luck Club', 'Stepmom' y 'My Best Friend´s Wedding'.

Evans se una a la lista a la que se sumaron hace un par de semanas Natalie Portman y Angelina Jolie.

Natalie Portman y Angelina Jolie

La protagonista de 'Cisne Negro' se sentará en la silla de directora para rodar en Israel la adaptación al cine de la novela autobiográfica de su compatriota Amo Oz, 'Una historia de Amor y Oscuridad'. En la película, que tratará sobre dramática infancia de OZ, Natalie Portman encarnará a la madre del autor.

La esposa de Brad Pitt empezará a rodar en septiembre 'Unbroken', su segunda película como directora. La cinta se basa en la novela 'Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption' escrita por Louis Zamperini y va sobre un atleta que es capturado por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

La opera prima de Angelina Jolie fue 'En Tierra de Sangre y Miel', por la que consiguió una nominación a los Globos de Oro como mejor película extranjera en 2012.