Chris Evans rechazó ser Capitán América varias veces pero un Vengador le hizo cambiar de opinión

Resulta muy difícil para los fans de Marvel imaginar las películas de la franquicia sin la aparición de Chris Evans. El actor ha dado vida a Capitán América durante cerca de diez años y ahora se despedirá en 'Vengadores: Endgame'. Sin embargo, rechazó el papel de su vida varias veces.

Evans estaba teniendo "pequeños ataques de pánico" en el tiempo en el que le llegó la oferta. En el pasado, habían pasado en las frenéticas semanas de promoción antes del estreno de una película. "Te sientes muy juzgado y un poco inseguro sobre quién eres", confiesa el actor en el reportaje de THR.

"Cuando me llegó la oferta de Capitán América fue para mí como el epítome de la tentación. La oferta de trabajo definitiva, en la mayor escala. Debía de decir no a esto. Sentía que era lo correcto".

Evans rechazó una oferta de nueve películas y después una de seis. "Ves las fotos, ves los trajes, y está guay. Pero ya me había despertado al día siguiente habiendo dicho que no, dos veces, y me sentí bien".

¿Qué ocurrió entonces? Fue una llamada del mismísimo Robert Downey Jr., además de consultar con sus amigos más cercanos, lo que le convenció. Aceptó el papel... y corrió a terapia por primera vez en su vida adulta. Ahora, se ha convertido en un prescriptor de la salud mental.

