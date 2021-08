Tras Chris Evans: Dwayne Johnson habla de sus hábitos de higiene y revela cuántas veces se ducha

Parece que el tema de los hábitos de ducha y la higiene es un tema recurrente últimamente en las entrevistas con los famosos. Como podrás recordar, hace un año Chris Evans y su hermano Scott se acusaron el uno al otro de no ducharse durante la cuarentena en una entrevista en el programa de Jimmy Fallon.

Y ahora a Chris le han vuelto a preguntar sobre el mismo tema y su respuesta ha desatado muchos comentarios: "Me quedo en casa y nunca me ducho". Poco después, y entre risas, el actor dijo "eso no es cierto, me ducho todo el tiempo. No sé por qué dije eso. ¡Soy una persona muy limpia!".

No es el único en revelar sus hábitos de ducha

Sin embargo, no es el único famoso que ha revelado públicamente cuáles son sus hábitos de higiene. Como es el caso de Mila Kunis y Ashton Kutcher, que hicieron unas impactantes declaraciones sobre no ducharse y la rutina de sus hijos. A la lista también se le suma otros rostros conocidos como Jake Gyllenhaal, Kristen Bell y Dax Shepard.

Ahora, el último en hablar ha sido el actor Dwayne Johnson. A través de una respuesta a una fan, que dijo que ella y sus compañeros de trabajo opinaban que Dwayne "no puede ser uno de esos apestosos". Y en su respuesta en twitter reveló que él se ducha... ¡tres veces al día!

"No, soy lo opuesto a una celebridad que 'no se lava'. Ducha (fría) cuando me levanto de la cama para empezar el día. Ducha (tibia) después de mi entrenamiento antes del trabajo. Ducha (caliente) después de llegar a casa del trabajo. Lavado de cara, lavado de cuerpo, exfoliación y canto (fuera de tono) en la ducha", dice en el mensaje.

