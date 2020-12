Chris Evans confirma que dará voz a Buzz Lightyear en la nueva película de Disney

Aunque 'Toy Story 4' fue el final perfecto para la querida saga de los juguetes de Pixar, ¿cómo no seguir expandiendo este universo de infinitas posibilidades? Eso parece haber pensado Disney, que este jueves presentaba en su evento para inversores 'Lightyear', la película que explorará los orígenes de este personaje.

Pero la cinta no irá sobre el famoso muñeco Buzz Lightyear, sino sobre el astronauta que inspiró al querido juguete de Toy Story. En esta ocasión no será Tim Allen el que preste su voz al personaje, sino el ex Capitán América Chris Evans.

Así se anunciaba de forma oficial en redes sociales: "Llegará a los cines el 17 de junio de 2022, Lightyear es la historia definitiva del Buzz Lightyear original. Con la voz de Chris Evans, prepárate para ir al "infinito y más allá" con Lightyear".

Mensaje al que ha contestado Chris Evans con un tuit donde expresaba su emoción: "No tengo palabras". Ya en Instagram el actor, y tras formarse cierta polémica por el hecho de no haber contado con Tim Allen en esta ocasión, Evans ha querido explicarse mejor y ha publicado:

"Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. Solo me dijeron 'Buzz Lightyear' y no sabía lo que eso significaría, ya que Tim Allen es Buzz y nunca nadie podría tocar su trabajo. Necesitaba saber que este personaje sería diferente y por qué su historia tenía que contarse".

