Gracias al Universo Marvel y todas las películas de nuestros superhéroes favoritos, como es el caso de la reciente 'Vengadores: Endgame', todos conocemos a Capitán América como un símbolo de la esperanza para los Aliados en la guerra y para todo Estados Unidos. Desde que tomó el Suero de Super Soldado y obtuvo gran cantidad de poderes sobrehumanos en 'Capitán América: El primer vengador' lo cierto es que no conocemos a otro Steve Rogers que aquel que lucha contra sus enemigos y siempre a favor de la justicia.

Pero... ¿te imaginas a nuestro querido Capitán América formando parte de HYDRA? A primera vista esto puede resultar algo absurdo, pero lo cierto es que en el cómic 'Capitan America: Steve Rogers #1' publicado en 2016 el Capitán América asesinaba a su compañero y después proclamaba "Hail HYDRA", destapando así que era un agente encubierto. Además el escritor del cómic, Nick Spencer, confirmó que era el mismo Steve Rogers de siempre y que no se trataba de ningún doble ni nada por el estilo. Por supuesto el público enloqueció y no se lo tomó demasiado bien esta noticia.

Ahora, ha salido a la luz una imagen del Capitán América con uniforme de HYDRA para mostrar una aproximación de como hubiera sido en la realidad, ¡y es impactante! Dale al play para verla.

En 'Vengadores: Endgame' pudimos ver un guiño en una de las escenas a este cómic. Cuando el capitán va en busca de la gema de la mente y viaja al Nueva York de 2012, justo después de que Loki sea detenido, Steve debe obtener la gema que estaba contenida en el cetro. Capitán América consigue colarse en el ascensor en el que estaba siendo transportado y ordena que se lo entreguen. Sin embargo, hasta que él no pronuncia las palabras "Hail HYDRA" no consigue hacerse con la gema. Los directores de la exitosa cinta decidieron incluir este pequeño guiño al cómic, si bien es cierto que no mucha gente se percató de este detalle. Además, esta escena es prácticamente idéntica a la famosa pelea en el ascensor que ocurre en 'Capitán América: El soldado de invierno'

Esta no es la primera vez que el Capitán América se ve enredado en giros bruscos de guión, de hecho en la Comic-Con de San Diego los guionistas de 'Vengadores: Endgame' mostraron una escena en la que Thanos mataba a Capitán América. Por suerte aunque la escena se rodara no llegó a formar parte de la versión final de la película.

