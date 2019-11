Parece que incluso Capitán América tiene problemas existenciales en el trabajo. Chris Evans ha concedido una especial entrevista a Variety junto a su amiga y compañera de Marvel Scarlett Johansson donde ha decidido confesar sus problemas con el mundo de la interpretación.

Después de que Scarlett le pregunte qué está buscando hacer ahora, el actor de Capitán América responde estas impactantes palabras:

"Cada ciertos meses, decido que ya me he hartado de actuar. Esto me va pasando desde hace décadas. Siempre estoy buscando una salida, pero sí que me encanta".

Sin embargo, cuando piensa en su futuro inmediato, reconoce que le llama la atención el auge de la televisión y las plataformas.

"Creo que ahora mismo me interesa la TV, a esas mentes creativas les dan un poco más de libertad. Parece que las películas a veces quedan abrumadas con las exigencias de los estudios, y de repente, lo que una vez fue una idea original se acaba rebajando al más bajo común denominador, y entonces tienes una película que no es favorita de nadie sino la más insulsa. Creo que puede que por eso la gente se esté alejando, y mirando más a series de las plataformas de streaming que sí son innovadoras".

Parece que, pese a sus sentimientos encontrados, tendremos Chris para rato. ¡O eso esperamos!

· · ·

Seguro que te interesa

"Amo el personaje": Las impactantes declaraciones de Chris Evans sobre su regreso como Capitán América a Marvel