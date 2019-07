Chris Evans, conocido por su gran papel en la saga 'Vengadores' como Capitán América, ha cambiado el género de superhéroes por el thriller gracias a su papel en 'Knives Out' donde da vida a Alex Robinson.

La cinta está dirigida por Rian Johnson y cuenta el terrible desenlace de una reunión familiar tras la repentina muerte del patriarca (Christopher Plummer) motivo por el que aparecen en escena dos detectives llegan a investigar lo ocurrido (encarnados por Daniel Craig y Lakeith Stanfield). Un misterio a resolver que desde un principio plantea grandes incógnitas.

La película es un cluedo en toda regla y bebe de la influencia de 'La trampa de la muerte', de Sidney Lumet, 'Evil Under the Sun' o 'Murder By Death', apunta el cineasta.

En el film también podemos encontrar a la mismísima Ana de Arma quien no para de trabajar desde que cruzara el charco. En este caso la actriz de 'El Internado' se pondrá en la piel de Marta. ¿Será ella la asesina?

Arriba de la noticia tiene el primer tráiler de la película que tiene previsto que se estrene el próximo 27 de noviembre de 2017.

····

Seguro que te interesa

El duro golpe de Chris Evans en su carrera tras el éxito de ser Capitán América