Netflix ha entrado en febrero pisando fuerte con un vídeo donde avanza los primeros vistazos a muchos de sus esperados proyectos como 'Enola Holmes 2', 'Puñales por la espalda 2' o 'The Gray Man', que ya traducen como 'El espía gris'.

La cinta, una estratosférica inversión dirigida por los hermanos Russo ('Vengadores: Endgame') cuenta con un reparto de vértigo: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas o Regé-Jean Page. Puedes ver el vídeo al completo arriba.

Chris Evans con su look en 'The Gray Man' | Instagram

La actriz cubano-española y el Capitán América repiten juntos en un proyecto y ambos han compartido este pequeño primer vistazo. En él vemos a Ana de Armas junto a uno de los fenómenos del último año, el duque de 'Bridgerton' Regé-Jean Page.

Además, Chris ha lucido con orgullo el look con bigote de su personaje, Lloyd. Y su hermano Scott Evans ha aprovechado para publicar por fin un TikTok donde le da uno de sus tradicionales sustos mientras está caracterizado.

Sinopsis de 'The Gray Man'

The Gray Man sigue la historia de un ex agente de la CIA, Court Gentry (Ryan Gosling) que en la actualidad es un asesino a sueldo conocido como Gray Man. Gentry tiene como objetivo acabar con la vida de un antiguo compañero de la CIA, Lloyd Hanson, interpretado por Chris Evans y quien está intentando dar caza a Gentry.

Regé-Jean Page repite con los Russo

El actor del momento está que no para, y parece que su trabajo en 'The Gray Man' ha dado sus frutos. Y es que Regé ya prepara también otra cinta con Netflix y los hermanos Russo sobre un gran atraco de la que todavía no se saben muchos detalles.

Desde AGBO, la empresa que dirigen los hermanos Russo, el productor Mike Larocca expresó su ilusión sobre este nuevo proyecto: "AGBO se creó originalmente para permitirnos colaborar con artistas que admiramos y respetamos mucho. Estamos muy felices de poder continuar cumpliendo ese juramento apoyando a esta nueva película de Noah Hawley and Regé-Jean Page".

