¿Qué piensa Chris Evans? La advertencia del nuevo Capitán América sobre el futuro del superhéroe

Después de casi 10 años dando vida a Capitán América el actor Chris Evans se despedía del personaje que mayor prestigio y fama le ha dado en su carrera.

En la última escena de 'Vengadores: Endgame' descubríamos que Capitán América viajaba al pasado para reencontrarse con Peggy Carter, el amor de su vida, y formar una familia junto a ella. Así, el superhéroe regresaba al tiempo actual, ya como un hombre anciano, para pasar su testigo a Halcón entregándole su escudo y convirtiéndose Sam Wilson en el nuevo Capi.

Por ahora, solo esto es lo que se sabe con respecto al futuro del superhéroe. No sabemos si veremos a Anthony Mackie evolucionado en Capitán América en la Fase 4 de Marvel o si será en 'The Falcon and The Winter Soldier', la serie que prepara Disney +.

Ahora, Mackie ha estado en la Celebrity Fan Fest de San Antonio (Texas) donde ha hablado del giro de su personaje, de la presión de continuar con el legado de Chris Evans y ha dejado claro que él no va a ser Capitán América en negro:

"Amo a Chris. Chris es un increíble Capitán América y siento que lo que él ha hecho con este personaje muy pocas personas son capaces de hacerlo dentro de un universo cinematográfico y es que él ha interpretado a Cap en muchas películas. Tomar el relevo de este legado es un gran desafío. Mucha gente espera que yo sea Chris Evans con el mismo traje, pero un tipo negro. Y eso definitivamente no va a suceder", ha declarado.

Los personajes de 'Capitán América: El Soldado de Invierno' | seestrena.com

Seguro que te interesa:

El anciano Capitán América estuvo en el funeral de Peggy pero no nos dimos cuenta