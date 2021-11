Chris Columbus, director de 'Harry Potter', está totalmente en contra de los remakes

Columbus dirigió las primeras películas de la saga: 'Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Harry Potter y la cámara secreta', que desde entonces se ha convertido en una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos. Ya han pasado dos décadas desde su estreno, y teniendo en cuenta la actitud en Hollywood y la creciente pasión por los reboots, no es de extrañar que muchos se pregunten si habrá remake de las novelas de J.K Rowling.

Sin embargo, el director Chris Columbus tiene clara su opinión al respecto. No está a favor de rehacer las películas clásicas porque, simplemente, "no tiene sentido", algo que no ha dudado en decirlo abiertamente en una entrevista para Collider. Cuando le preguntaron si se estaba planteando un reboot de Harry Potter, el cineasta respondió lo siguiente:

"En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo. Quiero decir, va a salir un remake de 'Solo en casa'. ¿Cuál es el sentido? La película existe, vivamos con la película que existió. No tiene sentido que rehagamos 'El mago de Oz', no tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haz algo original, porque necesitamos material más original. Entonces, no tiene sentido ".

'Harry Potter y el legado maldito'

Aunque Chris Columbus se niega a que haya remakes de la saga mágica, sí que ha confesado que le encantaría dirigir 'Harry Potter y el legado maldito', y reunir de nuevo a los tres protagonistas, Daniel Radcliffe , Emma Watson y Rupert Grint.

Así ha explicado en Variety, cómo le gustaría fraguar el regreso de los tres: "Me encantaría dirigir 'Harry Potter y el legado maldito'. Es una gran obra y los niños tienen realmente la edad adecuada para interpretar esos papeles. Es una pequeña fantasía mía".

'Harry Potter y el legado maldito' es una obra de teatro que surgió cuando la saga principal de los libros de J.K. Rowling concluyeron. Pero en esta ocasión esta obra no ha sido escrita únicamente por Rowling, sino que le han ayudado tanto Jack Thorne como John Tiffany. Esta historia narra la vida de Harry 19 años después de que ocurriese la gran guerra mágica que terminó con el señor tenebroso. ¿Se hará realidad esta "fantasia" de Columbus?

...

Seguro que te interesa...

El romance secreto entre esos dos actores de 'Harry Potter' que duró 9 años