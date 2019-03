Chewbacca le pega a un porg en el último avance de 'Star Wars: Los últimos Jedi'

Viven en Ach-To y son adorables. Eso es lo único que sabemos de los porgs, una de las nuevas criaturas que veremos en el Episodio VIII. El público cayó rendido a sus pies después de verles en el segundo tráiler de la película, por lo que no nos cabe duda de que se van a convertir en uno de los mayores reclamos estas navidades. Aunque si ya de por sí nos encantan, esta relación de amor-odio con Chewbacca puede ser una de las mejores ideas de la cinta.

En el nuevo avance, de apenas 30 segundos, no solo vemos como esta relación se confirma, sino que ademas recuperamos a Phasma. La Capitana se dirige a alguien con un frío "me alegro de tener de vuelta", cual nos hace pensar que serán las primeras palabras que le dedique a Finn, antes de tener ese enfrentamiento para el que no podemos esperar más.

El 15 de diciembre por fin llegará la continuación que los fans de todos los rincones de la galaxia estaban esperando. Disney parece estar satisfecha con el resultado de Rian Johnson, tanto como para confiarle una trilogía totalmente nueva, por lo que solo cabe esperar lo mejor de las nuevas aventuras de Rey, Finn y Poe.