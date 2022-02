Crecer bajo el manto de la fama con todos los privilegios que eso incluye no fue tarea fácil para Chet Hanks, el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson. Nacido en 1991, el díscolo actor ha protagonizado diversas situaciones polémicas. En el pasado admitió su adicción a las drogas, de las que se rehabilitó antes de que su hijo naciera.

Recientemente, se declaró en contra de las vacunas afirmando que "hay más evidencias de la existencia de OVNIS a que la vacuna sea buena para nuestra salud".

No obstante, el también músico e influencer ha publicado un vídeo en YouTube en el que ha desgranado su infancia, la que ha considerado "complicada". Chet ha dicho que la fama de sus padres trajo consigo ventajas tales como recibir una educación "privilegiada" de la que se siente "agradecido": "Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño".

Sin embargo, Chet lo ha considerado un "arma de doble filo" ya que se topó con "mucha negatividad" de pequeño, así como toxicidad y celos de su alrededor: "Encontré mucho desdén, mucha antipatía, mucha negatividad, porque todos estaban preparados para odiarme".

"Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer algún tipo de reconocimiento. Eso generó mucho desprecio", ha revelado, a lo que añadió que echó en falta un "modelo masculino fuerte a seguir". En consecuencia, ha afirmado que esto le provocó "mucha ira", se volvió "desconfiado y a la defensiva" lo que le llevó hacia "un camino de autodestrucción hasta los 20 años".

"Me sentí inútil. Sentí que no merecía estar en mi posición. Sentí que no llegaría a nada", ha recordado. No obstante, el actor ha confesado que tras rehabilitarse lo vio de otra formas: "Estoy muy feliz y muy agradecido. Aprendí mucho sobre mí mismo".

Chet Hanks ahora tiene 31 años y una hija con su expareja Tiffany Miles. Además, apareció junto a Tom Hanks en 'Greyhound', de 2020, a parte de estar acreditado en películas como 'Larry Crowne' o 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', haciendo cameos.

Seguro que te interesa:

Así es Chet Hanks, el hijo más polémico de Tom Hanks: Acusaciones de malos tratos y un pasado de adicciones