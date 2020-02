La actriz de Charlotte de 'Sexo en Nueva York' también lucha por una tercera película

A Kristin Davis no le basta con una serie y dos películas. La actriz encargada de dar vida a Charlotte en 'Sexo en Nueva York' quiere una tercera parte. La definitiva. Así lo ha afirmado en una entrevista en el programa Live with Kelly.

Y no solo eso sino que ha numerado las razones por las que se debería sacar el proyecto adelante. “Número uno, tenemos el increíble apoyo de los fanáticos que no se esperaba después de todo este tiempo, así que creo que eso debería honorarse; número dos, siento que no hemos terminado, que hay más; y simplemente quiero reunirme con todo el mundo porque me encanta compartir con ellos”, explicaba la actriz.

Después de la aclamada serie de HBO, 'Sexo en Nueva York' pasó a la gran pantalla con dos películas que seguían narrando las aventuras de esas cuatro mujeres neoyorkinas, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall y la misma Kristin Davis.

El proyecto de una tercera película se ha rumoreado durante años pero nunca ha llegado a buen puerto. ¿Estará la intérprete abriendo esa puerta que tantos estaban esperando desde que se estrenó la última cinta en 2010?