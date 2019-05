Charlize Theron revela que un productor de cine intentó abusar sexualmente de ella

Charlize Theron, que se encuentra de gira de presentación de 'Casi imposible', su nueva película junto a Seth Rogen, ha relatado en The Howard Stern Show uno de los momentos más desagradables vividos durante su carrera como actriz, cuando un productor de cine intentó abusar sexualmente de ella.

"No tenía ni 19 años y nunca había hecho una audición. Me dijeron que fuera a las 9 a casa de un tipo a hacer una prueba", ha comenzado explicando.

Al llegar al domicilio del hombre, del que no ha dado su identidad pero del que ha afirmado que sigue siendo "alguien muy influyente", él se encontraba en pijama. "Tenía mucho ego y estaba encantado de conocerse. Se sentó muy cerca de mí y fue extraño".

La actriz le preguntó en ese momento si quería que leyera el guión, y él contestó que sólo quería hablar con ella. "Y un segundo después me puso la mano en la rodilla".

"No sé cómo salí de la casa, pero me fui. Habría terminado realmente mal. Estaba enfadada conmigo misma porque yo no soy ese tipo de chica. ¿Por qué no le dije que se fuera a la mierda? Me enfadó muchísimo", ha explicado Theron.

Se volvió a encontrar con él ocho años después, cuando ella ya triunfaba en su carrera interpretativa, y él negó conocerla. Puedes ver todas sus declaraciones sobre este desagradable episodio en este vídeo.

