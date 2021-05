Charlize Theron, irreconocible con el pelo rizado y pelirrojo para 'The School for Good and Evil'

'The School for Good and Evil' es uno de los nuevos proyectos de Netflix donde la magia y el mundo sobrenatural vuelven como los grandes protagonistas de una película basada en la novela homónima de 2013 escrita por Soman Chainani, tras este primer libro le siguieron otros cinco para completar la saga.

La película está dirigida por Paul Feig quien ha compartido la primera imagen de la cinta donde vemos a sus dos principales actrices caracterizadas de sus personajes, Kerry Washington y Charlize Theron.

"Primer vistazo a Lady Lesso y a la profesora Dovey de la Escuela para el Bien y el Mal, aparentemente colgando con el maestro del coro de swing del bien y del mal. Cada día con estas dos potencias es una alegría", escribe el cineasta en Twitter.

Por su parte, Kerry Washington también ha compartido una foto de ella caracterizada: "Más bondad por llegar". Al igual que Charlize Theron: "No hay descanso para el MAL. No puedo esperar a que todos ustedes conozcan a Lady Lesso".

Aunque, lo más llamativo ha sido el cambio de imagen que Charlize ha experimentado para la cinta donde la vemos pelirroja y con el pelo rizado, un look muy distinto al que nos tiene acostumbrados ya que suele llevar el pelo liso y rubio.

La historia central de 'The School for Good and Evil'

La trama de 'The School for Good and Evil' se desarrolla en una escuela a la que acuden jóvenes para desarrollar sus dotes mágicas ya sean para el bien o para el mal. El personaje de Kerry Washington es Lady Dovey, la decana del bien. Mientras que Charlize Theron encarna a Lady Lesso, la decana del mal.

La historia empieza cuando dos amigas llamadas Agatha y Sophie son secuestradas y enviadas a la escuela. Sophie siempre ha soñado con ser una princesa mientras que Agatha se ha decantado por el lado oscuro. Pero Sophie es enviada a la escuela del mal mientras que Agatha a la del bien.

Completan el resto del reparto Laurence Fishburne, quien interpretará a Rafal Mistral, el maestro de escuela. Michelle Yeoh aparecerá como la profesora Anemone, quien enseña Embellecimiento en la escuela del bien. Y las jóvenes actrices Sofia Wyle y Sophia Anne Caruso serán las protagonistas, Agatha y Sofia. Además, Earl Cave, hijo del músico Nick Cave, también aparecerá en la película como Hort, un hombre lobo.

Seguro que te interesa:

Las desconocidas imágenes de Charlize Theron de joven con Tom Hanks donde parece mucho más mayor que ahora