Charlize Theron habla por "todas las actrices" y critica la discriminación sexual en la industria

"Sé que si 'Atómica' no funciona tendrá que pasar un tiempo hasta que vuelva a hacer una película como esta", afirmaba la actriz en una entrevista a Buzle y continuaba diciendo que "a un actor no se le culpa por ello". Es pues una llamada de atención a los grandes estudios, una búsqueda de reconocimiento entre hombres y mujeres. Si una película fracasa la culpa no es de una actriz en concreto, por lo que no debería afectar a su carrera más de lo que afecta a un actor.

Hacer un John Wick con una mujer como protagonista no es algo a lo que la audiencia esté tan acostumbrada. Los personajes femeninos no suelen gozar del mismo protagonismo y profundidad que los masculinos y, mucho menos, en el cine de acción. De hecho, el estreno de 'Wonder Woman' supuso la primera película en solitario de una superheroína y el público ha dado su veredicto en taquilla. Quieren más.

"La forma que tiene la gente de hablar de 'Atómica' no es la misma que en televisión. En televisión estos personajes ya existen". Algo que se acerca mucho a la realidad. Los personajes femeninos han ganado fuerza los últimos años en la pequeña pantalla. Daenerys monta un dragón y es la candidata a reinar Poniente, por lo que las palabras de Theron son, cuanto menos, coherentes.

La que en su día ganara el Oscar por 'Monster', parece estar conquistando el cine de acción. Se ha convertido en un auténtico referente de las 'badasses' femeninas. Pero por mucho que luche contra toda clase de villanos en los cines, Charlize Theron quiere convertirse también en una heroína fuera de la ficción.