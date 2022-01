Charlize Theron comparte una foto de sus hijas y su madre a la que es clavada

La madre de Charlize Theron, Gerda Maritz, es una figura esencial en la vida de la oscarizada actriz. Siempre que tiene ocasión lo demuestra, como así ha sido recientemente en sus redes sociales. Esta vez, ha sido con motivo de su cumpleaños y la estrella sudafricana ha brindado a sus fans de ver juntas a sus dos hijas y su madre.

La intérprete adoptó a Jackson en 2012 y a August en 2015 cuando todavía era pareja del actor Sean Penn. Y, de igual forma, acostumbra a compartir imágenes de sus hijas.

El último ejemplo ha sido para felicitar a su madre: "Hoy es el cumpleaños de mi madre. Quería compartirla con todos vosotros porque cualquiera que la conozca sabe lo increíble que es pararse bajo la luz del sol. Ella es vida de verdad. Se ríe más fuerte que nadie que haya conocido. ¡Es una gran jugadora de tenis/golfista/excursionista y una gran habladora! ¡Es directa, honesta, divertida y te dirá cómo es en cualquier momento del día!", ha expresado la actriz de 46 años.

Las primeras imágenes del carrusel de fotografías que ha subido son correspondientes a su madre: algunas divertidas y otras más emotivas. En todas se constata que guardan un gran parecido. En la última de ellas, aparece Gerda Maritz junto a sus nietas, de excursión, y en actitud cariñosa.

Charlize Theron y su madre sufrieron un trágico suceso cuando la actriz era una niña. La intérprete sudafricana reveló en 2019 que su madre mató en defensa propia a su padre debido a las amenazas constantes y el carácter violento que tenía este con ellas dos.

Por otra parte, la estrella de 'Mad Max: Furia en la carretera' tiene pendiente de estreno 'The School for Good and Evil', junto a Kerry Washington y dirigida por Paul Feig. La película la produce Netflix y tendrá tintes mágicos y fantásticos.

